«После того, как Азербайджан освободил свои земли от оккупации, была существенно изменена заработная плата военнослужащих». Об этом сказал на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Азай Гулиев.

Депутат отметил, что в связи с этим Министерство обороны и Министерство финансов распространили заявление.

«Однако мы должны учитывать, что наши военнослужащие все еще служат Родине в Карабахе в очень тяжелых условиях. Было бы неплохо внести изменения в законодательство в связи с этим. Есть необходимость внесения изменений в законодательство о порядке выдачи двойных платежей для служащих там. Хотелось бы, чтобы Милли Меджлис отреагировал на это», — приводит его слова АПА.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что в настоящее время в Карабахе не ведутся боевые действия.

Депутат Зияфет Аскеров сказал, что вопрос с зарплатами военнослужащих будет отражен в новом законопроекте.

Minval.az