Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

Как сообщили в Управлении, во избежание аварий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах в связи с резкой сменой погодных условий, Главное управление ГДП просит водителей быть внимательны при управлении автомобилем, привести к соответствию к техническим требованиям состояние транспортных средств, обеспечить наличие соответствующих сезону шин, учитывать погодные условия во время движения.

Водителям рекомендуется выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями, не совершать обгонов, а также резких маневров без необходимости.

Перед выездом необходимо убедиться в исправном состоянии «дворников» и необходимом уровне жидкости стеклоомывателя, а также приборов наружного освещения, обеспечить снабжение системы охлаждения двигателя и стеклоомывателя незамерзающими жидкостями.

В то же время в сильную ветреную погоду опасно держать транспортные средства вблизи многоэтажных зданий, под балконами и парковаться вокруг деревьев, где земля склонна к оползням.

Лицам с небольшим опытом вождения в связи с изменением погодных условий не рекомендуется водить машину в снежную погоду и на обледенелых дорогах».

Minval.az