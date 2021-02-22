Скончался народный артист Азербайджана Ялчын Рзазаде. Об этом сообщил сын покойного Орхан Рзазаде.
По его словам, его отец после продолжительной болезни скончался сегодня вечером. Об этом информирует АПА.
Я.Рзазаде будет похоронен завтра.
Скончался народный артист Азербайджана Ялчын Рзазаде. Об этом сообщил сын покойного Орхан Рзазаде.
По его словам, его отец после продолжительной болезни скончался сегодня вечером. Об этом информирует АПА.
Я.Рзазаде будет похоронен завтра.
Дата: 2021/02/22 21:05
Раздел: Life-style, Азербайджан
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