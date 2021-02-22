«Азербайджан полон решимости вновь интегрировать в свою политическую, социальную и экономическую среду проживающих в зоне конфликта граждан армянского происхождения и обеспечить им те же права и свободы, как и всем гражданам Азербайджана, независимо от их этнической и религиозной принадлежности».

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на Сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Он отметил, что подписанное главами Азербайджана, России и Армении трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года обязывает Армению и Азербайджан прекратить все военные действия и принять меры для устранения конфликта, длившегося десятилетиями: «Азербайджан придает большое значение полному практическому выполнению этого документа и залечиванию ран этого кровавого конфликта на основании нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы считаем, что международное сообщество во главе с ООН может сыграть важную роль в поддержке реализации трехстороннего заявления, направленного на восстановление добрососедских отношений в регионе».

Minval.az