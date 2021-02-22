В Азербайджане религиозные деятели будут привлечены к борьбе с наркоманией.

Это нашло отражение в Плане работ Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков на 2021 год.

Согласно Плану работ, борьба с наркоманией будет вестись регулярно с привлечением действующих в исполнительной власти городов и районов комиссий по борьбе с наркоманией и борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Государственного комитета по работе с религиозными структурами, неправительственных организаций, передает АПА.

Minval.az