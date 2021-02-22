БПЛА «Bayraktar TB2» сыграли важную роль в освобождении находившегося почти 30 лет под оккупацией Карабахского региона Азербайджана, говорится сообщении компании Baykar Makina.

«Азербайджан 27 сентября 2020 года начал контрнаступательную операцию для освобождения Нагорного Карабаха, находившегося под оккупацией Армении. Спустя 44 дня — 10 ноября 2020 года Азербайджанская Армия, положив конец армянской оккупации, взяла под свой контроль Нагорный Карабах. В Отечественной войне усовершенствованные компанией «Baykar» БПЛА «Bayraktar TB2» использовались азербайджанской армией по всему фронту», – отмечается в сообщении компании, которую приводит АПА.

В компании также отметили, что согласно исследованиям военных экспертов, БПЛА «Bayraktar TB2» уничтожили принадлежащие армянской армии системы ПВО, радары, танки, бронетехнику, грузовики, бронетранспортеры, фортификационные сооружения: «Мировые СМИ и эксперты отметили, что турецкие БПЛА стали силой, которая изменит военную историю».

В компании напомнили, что в настоящее время на вооружении армий Турции, Украины, Катара и Азербайджана находятся 160 БПЛА «Bayraktar TB2»: «В рамках достигнутых договоренностей БПЛА «Bayraktar TB2» были экспортированы в Украину, а затем в Катар и Азербайджан. В Катаре, Сирии, Украине и Карабахе БПЛА «Bayraktar TB2» несут службу в жаркой пустыне, в холоде, в снежную погоду».

Minval.az