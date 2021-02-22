Полностью завершено строительство 101-километрового участка ведущей в Шушу дороги Баку-Гаджигабул-Миндживан.

Об этом сказал председатель правления Агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, выступая на брифинге, посвященном работе, проделанной в 2020 году и предстоящим задачам.

По его словам, территория, через которую будет проходить дорога, еще не полностью очищена от мин. Дорога будет введена в эксплуатацию в качестве автомобильной дороги второго уровня.

«До конца августа «дорога Победы» будет сдана в эксплуатацию», – приводит его слова АПА.

Minval.az