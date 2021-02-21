Ученые пришли к выводу, что увлажнители воздуха снижают риск заражения коронавирусом. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Science Alert.

Как отметил иммунобиолог Йельского университета в США Акико Ивасаки, коронавирус как и другие респираторные заболевания легче передается зимой по воздуху при низкой влажности. По его словам, свободный путь для вирусов обеспечен, если влажность оказывается ниже 40 процентов.

В свою очередь, ученый Технического университета Вирджинии Линси Марр, изучающая распространение коронавируса, определила, что риск заразиться COVID-19 наиболее низок при влажности 40-60 процентов. Специалист порекомендовала использовать в доме увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать такой уровень влаги в воздухе в зимнее время.

«Вирус не способен выжить в этих условиях, и ваш иммунитет работает лучше, чем когда воздух сухой», — отметила Марр.

В статье также приводится исследование специалиста по аэрозолям Аджита Ахлавата, который вместе с коллегами выяснил, что вероятность передачи коронавируса воздушным путем в местах с засушливым климатом выше, чем с влажным. Это связано с тем, что во влажном воздухе частицы вируса поглощают меньше влаги и дольше остаются в воздухе. Кроме того, они становятся более устойчивыми к снижению температуры и влажности, и дольше остаются заразными.

По словам Марр, влажность желательно поддерживать максимум до 65%, потому что если она будет выше, в доме начнет появляться плесень, а у многих людей есть аллергия на ее споры.

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