Люди, страдающие повышенным артериальным давлением, вполне могут обойтись без лекарств, уверены врачи американского центра Mayo Clinic.

В первую очередь, считают врачи центра, необходимо контролировать вес, так как лишний вес приводит к расстройствам сна, а это отражается на давлении. Информацию распространяет «Спутник».

Безусловно есть рекомендации и по питанию: больше фруктов и овощей, нежирных молочных продуктов; также необходимо контролировать потребление соли — содержащийся в ней натрий также способствует повышению кровяного давления.

Американские врачи советуют ежедневно хотя бы полчаса заниматься физкультурой, но считают что ходьба, плавание и велосипедные прогулки только усилят оздоровительный эффект.

И, пожалуй, самым сложным условием для нормализации давления, является необходимость избегать стресса, или не допускать его перехода в хроническую форму.

Minval.az