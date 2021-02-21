Регулярное употребление ржаного хлеба способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и не приводит к ожирению. Об этом рассказала директор Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

«В хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах, белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в три раза больше, чем в говядине. Постоянное потребление такой продукции способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний», — приводит её слова АГН «Москва».

Эксперт отметила, что такой хлеб обладает более ярким вкусом и ароматом, а также дольше не черствеет и не подвергается микробной порче. При этом для сбалансированного питания людям необходимо употреблять и пшеничный хлеб.

Кроме того, Костюченко заметила: утверждения, что употребление хлеба приводит к набору избыточного веса, являются неверными. По её словам, этому способствует несбалансированное питание, а не хлебобулочные изделия.

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