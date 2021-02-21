На вчерашнем митинге сепаратистов в Ханкенди засветился российский священнослужитель в форме миротворческого контингента РФ. Он стоял рядом с военным преступником Виталием Баласаняном.

По информации телеграм-канала Caliber, «по требованию азербайджанской стороны данный персонаж, отличившийся своими симпатиями к сепаратистам, до 24 февраля будет выдворен с территории Нагорного Карабаха в родную Рязань».

«Сегодня батюшка хотел посетить древнеалбанский храм Худавенг, однако азербайджанские военные строго запретили ему даже попадаться им на глаза. Между тем, российские миротворцы утверждают, что к ним батюшка ровным счетом никакого отношения не имеет, а форму и шеврон он купил в одном из магазинов Ханкенди. То есть, по этой логике любой сепаратист может с легкостью купить в Ханкенди форму и шеврон российских военных и совершить провокацию против Азербайджана», — отмечает тг-канал.

Minval.az