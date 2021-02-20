Азербайджан разрабатывает программу восстановления в Карабахе — Она будет дороже ВВП Азербайджана в 2019 г и может занять 10 лет, пишет российская газета «Ведомости».

«Азербайджан восстановил контроль над рядом районов, ранее находившихся под контролем армянских сил. После этого перед Баку встал вопрос о восстановлении инфраструктуры и развитии этих территорий.

По словам директора Института экономики Национальной академии наук Азербайджана Назима Иманова, планы по экономическому восстановлению и развитию региона Азербайджан разрабатывал еще до начала осеннего конфликта.

Сейчас, как отмечает Иманов, этим вопросом занимаются созданные после соглашения о перемирии в ноябре 2020 г. по указанию президента Ильхама Алиева 17 рабочих групп и штаб, который возглавляет руководитель администрации президента Азербайджана Самир Нуриев», — отмечает издание.

Minval.az