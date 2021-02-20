Начались испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» с препаратом AstraZeneca. Об этом сообщается в Twitter вакцины.

«Использование вакцины «Спутник V» как второго компонента для вакцины AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трех месяцев», — говорится в сообщении. Там уточняется, что речь идет о начале клинических испытаний данного подхода.

Ранее сообщалось, что Азербайджан выдал разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин — «Спутника V» и вакцины от COVID-19 компании «АстраЗенека». Решение было выдано 8 февраля, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Minval.az