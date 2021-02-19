В некоторых социальных медиа-ресурсах Азербайджана со ссылкой на армянские источники распространилась информация о том, что якобы «планируется встреча главы СНБ Армении А.Абазяна, командующего российским миротворческим контингентом генерала Р.Мурадова, председателя СГБ Азербайджана Али Нагиева и А.Арутюняна в Суговушане». Об этом говорится в заявлении Службы госбезопасности.

«СГБ решительно опровергает подобного рода информацию и доводит до внимания, что общественности последовательно предоставлялась информация о проведенных до сегодняшнего дня встречах руководителей служб безопасности Азербайджана и Армении. Учитывая чувствительное отношение общества к вопросам, связанным с надежным обеспечением государственных интересов, территориальной целостности и безопасности Азербайджана, общественность будет проинформирована о таких встречах и в дальнейшем.

СГБ еще раз призывает не распространять в средствах массовой информации нашей страны и социальных сетях необоснованные и недостоверные сведения, наносящие ущерб общегосударственным интересам, а также которые могут быть преднамеренно распространены в социальных сетях враждебными кругами, преследующими цель ввести в заблуждение общественное мнение в Азербайджане.

«Отмечая недопустимость подобных случаев, просим ссылаться только на официальную информацию государственных структур», – сказано в заявлении.

Minval.az