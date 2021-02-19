Застывшая в непримиримости разношерстная армянская оппозиция перед моментом истины. Всеобъемлющая пропагандистская артподготовка подходит к концу, теперь все решит баланс сил.

Контуры аргументов сторон позволяют выводить предварительные выводы о шансах сторон и о том, что является квинтэссенцией уличной программы.

В том, что оппозиция одержима желанием отмщения, ясно безо всяких «но». Это своеобразная программа минимум. А какими могут быть дальнейшие действия оппозиционеров, активность которых зашкаливает? На поверку призывы и слоганы горлопанов развалившейся республиканской партии, которую по-прежнему ведет интеллектуальный карлик, экс-президент Серж Саргсян, ничего привлекательного в себе не содержит. По крайней мере, не видно признаков последовательной функции, на что указали составляющие его интервью телеканалу «armnews».

Уж лучше бы бывший экс-глава сохранил молчание. Вылив ушаты сумбура и безграмотности на Пашиняна, пролив свет на криминальную сущность собственных действий, он доказал, что не в состоянии предложить обществу стоящую программу.

Строить планы на злобе и реваншизме может только недалекий середняк, каковым, собственно, Саргсян и является.

Ассистирующий ему член семьи, зятек Микаэл Минасян, выражаясь спортивной терминологией, выглядит блуждающим форвардом, который, как кажется, потерял из виду ворота противника. Бузит, угрожает, обещает, но все безадресно. Стреляя холостыми снарядами, воспроизводит шумовой эффект, и ждать толку от этого — безнадежное дело.

Офис второго президента Роберта Кочаряна действует относительно бесшумно, по ходу нащупывая ахиллесову пяту Пашиняна. Но тоже не удостаивается серьезного внимания массы. Полагается на успех многолетней давности, запамятовав про свой увесистый пассив, который в общественных восприятиях ассоциируется с кровавыми диктаторскими деяниями.

Есть в колонне и разнородная политическая шантрапа, которая тоже умеет шуметь, не выдвигая трезвых оценок и идей.

Но не в этом суть беспокойства уличной камарильи, а в том, что предводители не смирились с поражением и отсутствием перспектив.

Все, кому хочется выделиться из беснующейся толпы, сетуют на отсутствие самолюбия у власти, ошибочно полагая, будто именно это обстоятельство мешает народу прийти в себя и попытаться изменить положение.

В нахрапистой постановке горлопаны, действуя от имени бывших, желают обнулить пассив диктаторов, чтобы застолбить за ними карт-бланш на новый заход.

Пашинян же, пытающийся развернуть страну в сторону региональной реинтеграции, готов к единственно верному решению. За это его и бичуют, дескать, премьер унижает нацию, заискивая перед победителем.

Какой должна быть альтернатива при такой расстановке, не трудно догадаться. Значит, кочаряны, саргсяны, гукасяны и прочие проходимцы снова ратуют за войну.

Нынешнему премьеру можно инкриминировать все, но только не уничтожение переговорных позиций страны. Он после череды раскольнических действий предшественников, которые оставили-то ему большой дипломатический хлам, вкусил горечь провальной политики. Остановить вакханалию мракобесия Пашинян не смог, потому был вынужден возглавить пьянку спрятавшихся трусливых дебоширов.

Война и ее итоги стали логическим концом курса Кочаряна-Саргсяна, которые вывели страну из системы функционирующих координат.

Армения подобно космическому мусору вот-вот может потеряться в бескрайнем пространстве глобальной системы. Понимают ли это адепты концепции перманентной войны?

Спасение напрямую обусловлено судьбой трехстороннего заявления, и все, кто педалирует проблему самоопределения, продолжают отравлять массовое сознание сильнодействующим ядом.

Казалось бы, должно наступить долгожданное озарение. Но мракобесы делают все, чтобы газ отрыжки тухлой идеологемы миацум и дальше засорял общественный мозг.

Самоопределение горстки армян — гиблое дело, и все, кто горюет по остаткам «НКР», приравнивает прозрение к национальному предательству, являются пособниками преступников, преграждающих дорогу к ясности.

Никол Пашинян остается во власти, если устоит, то избавит страну от дурманящей идеи территориальных приобретений.

В условиях тотального брожения всякое может произойти, кроме одного. Армения более не сможет стать инициатором разрушительных процессов вовне, ей этого не позволит Баку. В душе это понимают все, но не признают. Муссируют дешевую антиазербайджанскую агитацию, мол, страна-победительница стоит перед серьезными внутренними и внешнеполитическими проблемами. Для чего эта чушь?

Горе-креативщики разводят массу на дешевую авантюру, мол, война не закончилась, и все можно отыграть. Повестка, которую авантюристы навязывают обществу, это сплошная фальшивка, которую Баку никогда не станет обсуждать. Он ее отверг своими контрнаступательными и контртеррористическими операциями.

Если и имеются основания для серьезных обсуждений, то это будут вопросы, выдерживающие логику рациональности в свете бесконечных преступлений, совершенных Арменией в отношении Азербайджана и азербайджанцев.

Там работы непочатый край, и армянская сторона будет фигурировать в процессах в качестве ответчика.

В интересах политической элиты должна быть проблема самоопределения не армян Карабаха, а самой Армении. Без нее страна так и будет блуждать в ветреном поле неопределенности.

Какой бы результат ни дало 20-ое февраля, он будет в пользу Баку. Но, как сделать так, чтобы не остался с носом Ереван? Пусть об этом и думают все, кто навострились бесконечно бунтовать.

Minval.az