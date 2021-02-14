Последний рабочий день пройдет более продуктивно, если заранее составить планы на выходные, считает руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева.

«Синдром пятницы» проявляется по-разному, чаще всего это усталость, нервозность и отсутствие сил как на работу, так и на отдых. Психолог пояснила, что тем, что сильно устал, пятницу нужно проводить спокойно, без эмоциональных всплесков.

«Во-первых, не откладывайте на пятницу дела, которые требуют большой включенности и работоспособности. Делегируйте или отложите дела, которые можно отложить. Также постарайтесь продумать свои выходные — приятная перспектива и даже возможность этой перспективы могут настроить человека на продуктивный лад», — заявила Ермолаева, слова которой приводит агентство городских новостей «Москва».

В пятницу следует подводить итоги прошедшей недели и строить планы на следующую, так образуется «завершенный гештальт рабочей недели».

Некоторые идут в пятницу на работу с радостью, добавила Ермолаева.

«У этих людей пятница ассоциируется с завершением рабочего мини-марафона», — пояснила она.

Minval.az