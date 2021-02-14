Ученые пришли к выводу, что Северный Ледовитый океан был покрыт шельфовым льдом толщиной до 900 метров и наполнен пресной водой как минимум дважды за последние 150 тысяч лет. Об этом пишет «Вокруг света» со ссылкой на Nature.

Немецкие ученые провели детальный анализ состава морских отложений и смогли доказать, что Северный Ледовитый океан, как и северные моря, не содержал морской соли по крайней мере дважды. Океаны был заполнен большим количеством пресной воды под толстым ледяным щитом. Внезапные климатические изменения могли спровоцировать поступление пресной воды в Атлантический океан.

Выводы ученых основаны на геологическом анализе проб из разных частей Северного Ледовитого океана. Накопленные отложения отражают климатическую историю ледников. В соленой морской воде распад природного урана всегда приводит к образованию изотопа тория-230, период полураспада которого 75 тысяч лет. Однако ученые обнаружили, что 70–60 тысяч лет назад и 150–130 тысяч лет назад торий-230 в донных отложениях полностью отсутствует. Это значит, что в эти периоды Северный Ледовитый океан был заполнен пресной водой.

Ученые объясняют, что это вполне возможно. Уровень моря в этот период был гораздо ниже, чем сейчас. И Берингов перешеек полностью отрезал Северный Ледовитый океан от Тихого океана. Аналогичная ситуация складывалась в районе Канадского архипелага, где толстый слой льда блокировал мелководье. В то же время из сибирских рек поступало огромное количество пресной воды, как минимум 1200 кубических километров в год. В какой-то момент ледники начинали отступать, и накопленный объем пресной воды прорывался в Северную Атлантику.

Выход пресной воды из Северного Ледовитого океана могут объяснить некоторые резкие изменения климата в течение последнего ледникового периода. Во время таких событий температура в Гренландии поднималась на 8–10 градусов по Цельсию в течение нескольких лет, и требовались сотни лет, чтобы она вернулась к первоначальным значениям.

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