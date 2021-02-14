Потеря обоняния при коронавирусе чаще случается у женщин, чем у мужчин, рассказала доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им.Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Женщины чаще жалуются на потерю обоняния, на головные боли, на заложенность носа, боли в горле. Но это, возможно, связано не столько с особыми вариантами поражения в женском и мужском организме. Вероятно, что это связано с особенностями жалоб пациентов мужского и женского пола», — отметила эксперт на онлайн-семинаре «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика», пишет РИА Новости.

Тяжелее всего переносят коронавирус и нуждаются в госпитализации пожилые люди, добавила врач.

Minval.az