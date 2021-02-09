Утром можно не чистить зубы, но при условии, что вы чистили их накануне вечером. Об этом рассказал врач-стоматолог, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Олег Янушевич.

«Самая главная чистка — вечерняя. После того как вы в течение дня употребляли пищу — и у вас, естественно, может отложиться зубной налёт и камень. Утром — это гигиеническая чистка, она не всегда на 100% обязательна», — приводит «Лайф» его слова.

Дело в том, что ночью на зубах формируется белковая оболочка, на которой нет никаких зубных отложений. Поэтому после завтрака можно почистить зубы, чтобы просто «создать комфортное ощущение в полости рта», отметил врач.

Более важно, чтобы человек проводил качественную чистку зубов перед сном. Как рассказал Янушевич, для этого необходимо тщательно очистить все поверхности зубов и полости рта, чтобы убрать весь накопившийся за день налёт. Зубную нить или специальные ёршики можно использовать только по назначению врача.

Также специалист порекомендовал раз в полгода посещать стоматолога для профессиональной чистки зубов.

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