Остатки так называемой «армии обороны» сепаратистов Карабаха, разгромленной в ходе второй Карабахской войны Вооруженными силами Азербайджана, будут расформированы в ближайшее время.

Об этом сообщил бывший посол в Ватикане, зять Сержа Саргсяна Микаэл Минасян, который находится в бегах.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр обороны Вагаршак Арутюнян «уже дали свое согласие» на это.

«Не важно, будет ли называться «арцахская» милиция, или «арцахская» гвардия, или внутренняя полиция, проблема в том,что у «Арцаха» больше не будет возможности обеспечивать свою безопасность», — посетовал Минасян.

Minval.az