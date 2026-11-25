Армянский национальный комитет Америки (ANCA) развернул целую кампанию против Библиотеки Конгресса США. Поводом стала презентация двух азербайджанских книг об историческом Иреване, состоявшаяся 16 октября при официальной поддержке учреждения.

Спустя более месяца после презентации армянские лоббисты направили руководству библиотеки письмо с обвинениями в содействии «иностранной пропаганде» и потребовали объяснений.

Двух книг оказалось достаточно, чтобы ANCA задействовал своих сторонников в Конгрессе. К разбирательству комитет намерен привлечь Фрэнка Паллоне, Гаса Билиракиса, Брэда Шермана и других конгрессменов.