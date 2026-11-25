В селе Тезекенд Бейлаганского района Азербайджана археологи обнаружили остатки пола из сырцового кирпича и кладки из обожженного красного кирпича. Находки свидетельствуют о нескольких этапах заселения древнего поселения на Мильской равнине. Об этом сообщили в Институте археологии и антропологии НАНА.

Раскопки проходили с 14 сентября по 13 октября 2026 года под руководством научного сотрудника института Абдуллы Абдуллаева. Исследования проводились на шести участках, где культурный слой достигает глубины около одного метра.

На глубине 97 сантиметров археологи обнаружили пол из сырцовых кирпичей размером 40 × 35 сантиметров. На отметке 92–93 сантиметра выявлены следы кладки из обожженного красного кирпича. Кроме того, найдены керамические изделия, строительные материалы и костные останки.

Памятник Тезекенд впервые обнаружили в 1936 году. Ранее найденные артефакты, в том числе серебряные денарии эпохи Октавиана Августа, указывают на то, что поселение существовало со II–I веков до нашей эры до V–VII веков нашей эры.

Исследователи отождествляют памятник Тезекенд с руинами раннесредневекового города Пайтакаран.