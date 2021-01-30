Американские ученые раскрыли, как коронавирусная инфекция воздействует на организм в первые часы заражения. Об этом сообщает MedicalXpress.

Так, эксперты из Бостонского университета совместно со специалистами из Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний выяснили, что COVID-19 поражает ткани дыхательных органов уже спустя час после инфицирования. Для этого ученые провели эксперимент с искусственно выращенными клетками, которые идентичны клеткам легких человека.

«Самым поразительным нам показалось то, на сколько молекулярных путей влияет вирус. Удивительно, в какой степени он воздействует на клетки, которые заражает. Вирус полностью их перестраивает», — объяснил старший научный сотрудник исследования Эндрю Эмили (Andrew Emili).

Кроме того, эксперт добавил, что COVID-19 полностью меняет метаболические процессы в клетках — даже повреждает их ядерные мембраны — в течение трех-шести часов после заражения.

При этом, как заметил его коллега Эльке Мюльбергер (Elke Muhlberger), у инфицированных смертельным вирусом Эбола не было обнаружено каких-либо очевидных структурных изменений на ранних стадиях заражения.

Minval.az