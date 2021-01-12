Новый способ уничтожения коронавируса, обнаруженный учеными России и Узбекистана, является опасным. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, передает РИА «Новости».

По его словам, при лечении COVID-19 радиацией можно нанести вред самому пациенту. Альтштейн предупредил, что доза радиации, способная убить вирус, может оказаться слишком большой для человека.

При этом он поддержал использование облучения для обработки поверхностей. По словам эксперта, это отличный способ дезинфекции.

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