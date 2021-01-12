Ученые из Университета Цукуба (Япония) нашли простой способ похудеть во время сна. Результаты исследования публикует «Вокруг света» со ссылкой на Nutrients.

Исследование показало, что употребление двух чашек чая улун в день может стимулировать расщепление жиров во время сна. Содержащийся в улуне кофеин воздействует на энергетический обмен и в течение дня, пока человек бодрствует, и ночью.

В ходе проведенного японскими учеными эксперимента добровольцы были разделены на две группы, одна из которых пила улун, а вторая — плацебо. При итоговом обследовании выяснилось, что уровень расщепления жиров у первой группы был на 20% выше, чем у людей из второй группы.

Уникальность улуна заключается в том, что, несмотря на содержание в нем кофеина, в отличие от других напитков он не влияет на способность человека засыпать.

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