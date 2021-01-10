Российские медики заявили, что в период пандемии увеличилось число людей, у которых нарушен сон и мучает бессонница. Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов в беседе с РБК признал риск того, что у переболевших коронавирусом режим сна может не вернуться к привычному.

Специалист отметил, что, поскольку ковид отличается от других заболеваний масштабом и угрозой для здоровья, это вызывает так называемый психологический дистресс.

— Это приводит к увеличению внутреннего напряжения, возрастанию частоты нарушений сна, — отметил кандидат медицинских наук.

Полуэктов посоветовал в такой ситуации обратиться к неврологу, который сможет выписать успокаивающие лекарства.

— Обычно нарушение сна, после того как минует острая фаза заболевания, уходит, сон нормализуется. Скорее всего, наиболее правильной тактикой будет успокаивать себя, говорить себе, что нарушение сна преходяще, — добавил медик.

При этом глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что на качество сна человека могут влиять препараты, которые выписывают для лечения коронавируса. А руководитель сомнологической службы «Унисон» Елена Царёва поведала, что для восстановления сна после ковида следует нормализовать питание и включить в рацион дополнительные минеральные витаминные комплексы. Невролог добавила, что витамины B6, B12 обязательны для нервной системы. Также сомнолог посоветовала принимать цинк, кальций и йод для восстановления функций щитовидной железы.

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