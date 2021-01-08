Турция с самого начала была рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе, сказал председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп на церемонии открытия проходящего в Турции симпозиума на тему «Баланс сил на Южном Кавказе и Карабахский конфликт».

Спикер парламента Турции напомнил о том, что совершил поездку в город Гянджа, который бомбили вооруженные силы Армении в ходе 44-дневной Отечественной войны, и отметил, что его страна выразила реальную поддержку Азербайджану.

По его словам, министры иностранных дел и национальной обороны Турции периодически совершали визиты в Азербайджан.

«Есть определенные причины, в силу которых Турция поддерживает Азербайджан в этой справедливой борьбе. Первая из них это понятие «одна нация – два государства», о котором мы всегда говорим. Это не просто лозунг. Азербайджанские политики ответили на высказывания, обвинения против нашей страны, прозвучавшие на некоторых международных мероприятиях без участия представителей Турции. Аналогичный шаг предприняла и Турция. Недавно мы стали свидетелями того, как Азербайджан во главе с президентом Ильхамом Алиевым открыто поддержал Турцию в вопросах, связанных с международными проблемами», — приводит слова Шентопа АПА.

Minval.az