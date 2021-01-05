Некоторые люди считают, что поход в баню может поправить здоровье и изгнать коронавирус из организма. Однако врач общей практики Борис Шеляпин в эфире телеканала «Санкт-Петербург» такой миф развеял.

По его словам, при диагностированном ковиде от банных процедур следует отказаться. В условиях высокой температуры и влажности человек испытывает подобную физической нагрузку: учащается сердцебиение, ускоряются обменные процессы. Из-за таких нагрузок в ослабленном болезнью организме могут начаться осложнения.

— Важно знать, насколько привычна для вас баня. Если человек парится годами и хорошо переносит жар, возможно, баня ему и поможет облегчить болезненное состояние. А если туда пойдёт тот, кто бывает в парной раз в год, он скорее навредит себе. Не говоря уже о том, что в общественной бане легко может кого-то заразить, — отметил Борис Шеляпин.

Врач рекомендовал ходить в баню не в лечебных, а исключительно в профилактических целях. Также он напомнил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями сердечного ритма такие процедуры противопоказаны.

Minval.az