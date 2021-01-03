Победитель специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Вадим Кочкин рассказал о перспективах лечения онкологических заболеваний.

«Самый последний прорыв в онкологии — это иммуноонкологические препараты. Следующая революция — это CAR-T-терапия. Берут клетки пациента и под него создают препарат. То есть лекарство не покупают в аптеке, а вносят в него изменения так, чтобы оно помогало конкретному пациенту с его видами заболевания», — приводит Nation News его слова.

По его словам, это потрясающее достижение.

Как отметил Кочкин, средняя продолжительность жизни для пациентов с онкологией продолжает расти.

«Сейчас количество пациентов, которые перешагнули пяти- и десятилетний рубежи после того, как им был диагностирован рак, очень большое, и они выздоравливают», — сказал он.

Эксперт добавил, что будущее онкологии, как и всех тяжёлых заболеваний, заключается в персонализированной терапии.

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