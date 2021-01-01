Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему популярное блюдо сельдь под шубой может быть вредно для здоровья.

Прежде всего опасность может таиться в самой селёдке. Трудно найти нормальный продукт, когда эту рыбу нередко засаливают с консервантами, добавляют уксус и бензоат натрия. К тому же не очень хорошо для организма сочетание сельди и кисломолочных продуктов, в частности майонеза, который используют для заправки. Их белки разные и плохо сочетаются сами по себе. Селёдка также очень вредна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией, но если её предварительно вымочить в воде, а салат заправить домашним майонезом с минимальным содержанием соли, то это блюдо будет менее вредным.

Следующий момент — это овощи, точнее, сочетание моркови, свёклы и картофеля.

«Сами овощи в шубе — морковь и свёкла — полезны. Многие также делают её с яблоками вместо картофеля, и так даже вкуснее получается. Казалось бы, что всё это безобидно, но при заболеваниях ЖКТ большое сочетание овощей тоже, к сожалению, вредно. Могут быть обострения гастрита, панкреатита. А при воспалительных заболеваниях большое количество клетчатки действует достаточно раздражающе», — приводит «Лайф» слова Соломатиной.

Также большая проблема кроется в вышеупомянутом майонезе. Редко кто делает домашний вариант, а в покупных содержатся раздражающие слизистую горчица, уксус, далеко не лучшее по качеству масло и консерванты.

«Он вреден ещё и своей жирностью, по калорийности это просто бомба. Но если сделать свой майонез, то на основе нежирной сметаны или йогурта. Добавить туда лучше перепелиное яйцо», — утверждает врач.

Соломатина отметила, что подсолнечное масло, которое часто кладут в магазинный майонез, содержит много полиненасыщенных жирных кислот. Они сами по себе не вредны, но в итоге получается их переизбыток. В идеале омега-6-кислоты должны разбавляться омега-3-кислотами, однако последних в сельди недостаточно.

«Переизбыток омега-6 вызывает воспаление сосудов, а дальше в эти повреждённые сосуды устремляется холестерин, что может привести к артериосклерозу. Кровь плохо проходит, дальше — давление и проблемы с сердечно-сосудистой системой», — резюмировала Соломатина.

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