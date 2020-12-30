Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал о том, почему не следует совмещать баню и алкоголь. По его словам, такая комбинация может быть очень опасна для сердца и сосудов.

— Очень опасно употребление алкоголя для сосудов, для сердца, потому что вот эта токсичность алкогольная — она при бане и сауне становится чрезмерно токсичной. Слишком большая нагрузка на сердце, оно и так работает в учащённом ритме, да ещё и перегрев большой, — рассказал Звонков (цитата по «Лайфу»).

По его словам, при перегреве организм обильно выделяет пот, однако во время пьянки вода уходит на расщепление спирта. При этом после бани можно принять контрастную «ванну» в сугробе снега, но не злоупотреблять, добавил специалист.

Кроме того, Звонков рассказал, кому не стоит засиживаться в бане по состоянию здоровья. По его словам, перегрев может быть вреден для людей с больными сосудами. Также с осторожностью париться стоит диабетикам, людям с проблемами щитовидной железы, с различными онкологическими заболеваниями, с хроническими системными заболеваниями, включая ревматизм и ревматоидный артрит.

— И учтите, что сердечные заболевания разные бывают. С пороком сердца, например, после бани не исключён отёк лёгких даже. Из-за учащения сердцебиения человек может начать задыхаться. Человек-то физически ничего не делает, но сердце работает, кровь идёт и начинает застаиваться в малом кругу. Можно даже потерять сознание, — предупредил он, добавив, что таким людям стоит заходить в баню, когда та уже подостыла.

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