Вследствие повсеместного ношения масок люди стали реже и труднее узнавать лица. К таким выводам пришли израильские ученые из Университета имени Бен-Гуриона, пишет «Вокруг света».

Они провели эксперимент, в котором задействовали почти 500 человек. Добровольцам предлагали пройти тест на запоминание лиц, разложив перед ними сотни фотографий. Во время второго испытания на снимках были представлены люди в масках.

Выяснилось, что в этом случае узнаваемость падала на 15%. Плюс ко всему участники тратили много времени и усилий, чтобы «дорисовать» скрытую часть лица. Психологи предупреждают, что маски меняют мир. Их ношение отражается на коммуникации. И это касается не только вероятных конфузов, когда человек может обознаться, но и взаимодействия в детских садах, школах или в вузах, где большое значение имеют эмоции.

Minval.az