Огромные отверстия в морском льду у берегов Антарктиды образовались из-за теплых воздушных течений, к такому выводу пришли ученые.

Зимой 1973 года во льдах моря Уэдделла у берегов Антарктиды вдруг образовалась гигантская полынья. Снова и в том же месте пространство открытой воды появилось в конце зимы и начале весны 2017 года.

Исследователи из США, Австралии и ОАЭ изучили закономерности образования дыр в морских льдах Южного океана и выяснили, что они появляются под периодически возникающими в атмосфере узкими струями теплого влажного воздуха, известными как атмосферные реки.

«Полыньи сильно влияют на физическую и экологическую динамику Южного океана, — приводит РИА Новости со ссылкой на Science Advances слова одного из авторов исследования Кайла Маттингли, научного сотрудника Института Земли, океана и атмосферы Ратгерского университета. — Они служат гигантскими «окнами» в морском льду, которые позволяют большому количеству тепла перемещаться из океана в атмосферу, изменяя региональную и глобальную циркуляцию океана. Они также влияют на сроки и масштабы цветения фитопланктона, составляющего основу морской пищевой сети».

Атмосферные реки приносят теплый влажный воздух с побережья Южной Америки в полярную область, нагревая поверхность морского льда и делая ее уязвимой для таяния. Предыдущие исследования показывали, что теплые воздушные течения влияют на таяние льда наземных и шельфовых ледников Западной Антарктики. Новая работа впервые демонстрирует их влияние на морской лед антарктического региона.

Струи теплого воздуха протягиваются в длину на тысячи километров, а морские полыньи имеют площадь в тысячи квадратных километров и образуются в четко определенных местах, зависящих от местных условий циркуляции океана.

Огромный ледяной покров Западной Антарктиды тает ускоренными темпами. По данным Национального центра данных по снегу и льду США, если весь ледяной щит Антарктиды растает, уровень океана поднимется примерно на 60 метров, что будет иметь катастрофические последствия для всего человечества.

Авторы отмечают, что при наблюдаемых изменениях климата в будущем атмосферные реки станут более частыми, они будут шире и протяженнее, а перемещение воздушных масс в их пределах будет охватывать большую толщу атмосферы. Передвижение огромных масс водяного пара к берегам Антарктиды вызовет, помимо дополнительного прогрева, увеличение интенсивности осадков.

Как следствие, исследователи прогнозируют появление все новых пространств открытой воды в прибрежных льдах, смещение кромки льдов к полюсам и подъем уровня Мирового океана. Особое внимание при мониторинге морских антарктических льдов, по мнению ученых, следует уделять району моря Уэдделла, где уже неоднократно отмечали образование проталин.

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