Впервые на телепространстве Азербайджанское телевидение (AzTV) приступило к вещанию в Шуше.
Как сообщили в Отделе по социальной медиа и связям с общественностью AzTV, в Шуше можно смотреть Азербайджанское телевидение и слушать Радио 105 FM.
Впервые на телепространстве Азербайджанское телевидение (AzTV) приступило к вещанию в Шуше.
Как сообщили в Отделе по социальной медиа и связям с общественностью AzTV, в Шуше можно смотреть Азербайджанское телевидение и слушать Радио 105 FM.
Дата: 2020/12/25 17:44
Раздел: Азербайджан
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