Впервые на телепространстве Азербайджанское телевидение (AzTV) приступило к вещанию в Шуше.

Как сообщили в Отделе по социальной медиа и связям с общественностью AzTV, в Шуше можно смотреть Азербайджанское телевидение и слушать Радио 105 FM.

Minval.az