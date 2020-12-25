Взрыв газопровода произошел на Синайском полуострове в Египте, жертв нет.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой губернатора Северного Синая Мохаммеда Абделя Фадиля Шушу.

В его заявлении говорится, что взрыв зафиксировали поздно вечером в четверг в в городе Эль-Ариш. По его словам, инцидент не повлиял на поставку газа в жилые районы и промышленные зоны Синая.

Причина взрыва пока не установлена, ведется расследование.

В то же время, по словам сотрудников безопасности и очевидцев, перед взрывом неизвестные установили взрывные устройства и скрылись. Пока ни одна из группировок не заявляла об ответственности за произошедшее.

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