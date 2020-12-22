Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Минобороны России.

За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 248 гектаров местности, 95,3 километра дорог, 423 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8,3 тыс. взрывоопасных предметов.

В ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

Minval.az