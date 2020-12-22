В Ходжалы в течение двух недель проведены работы по развертыванию и обустройству полевого автотехнического комплекса для размещения, контроля технического состояния, технического обслуживания, ремонта автомобильной и бронетехники, обеспечивающей повседневную деятельность подразделений российского миротворческого контингента. Об этом сообщает Минобороны России.

На площади 6 тысяч квадратных метров оборудованы места для размещения более 360 единиц техники, пункт технического обслуживания и ремонта, контрольно-технический пункт, контейнерная автозаправочная станция КАЗС-2, склад автобронетанкового имущества. Оборудованы подъездные пути, основные и запасные выезды для беспрепятственного вывода техники при выполнении поставленных задач.

Техническая оснащенность автопарка позволяет выполнять ремонт более 10 единиц автомобильной и бронетехники в сутки.

Функционирование полевого автопарка обеспечит бесперебойное транспортное обеспечение повседневной деятельности российских миротворцев в установленных зонах ответственности.

Minval.az