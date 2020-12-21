В Азербайджане на 82-м году жизни скончалась народная артистка Сафура Ибрагимова. Об этом сообщает Report со ссылкой на родственников актрисы.

Немногим менее месяца назад Ибрагимова была найдена без сознания в своей квартире. Народная артистка прошла медицинское обследование, которое не выявило у нее серьезных проблем со здоровьем. Сафура Ибрагимова была выписана на попечение племянницы.

Сафура Ибрагимова родилась 27 декабря 1938 года в Баку. В 1960 году поступила на факультет драмы и кино Азербайджанского государственного института драматического театра имени Мирзага Алиева. С 1961 до 2005 года была актрисой Академического национального драматического театра, напоминает «Спутник». В советско-азербайджанском кинематографе дебютировала в 1961 году и с тех пор сыграла 21 роль в кино. Снялась в таких картинах, как «Наша улица», «Аршин мал алан», «На дальних берегах» и во многих других. Сафура Ибрагимова была удостоена Государственной премии Азербайджанской ССР в 1984 году, а в 2002 году удостоена звания народной артистки Азербайджанской Республики.

Minval.az