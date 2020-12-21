Российские миротворцы не допустили в Нагорном Карабахе ни одного серьезного инцидента, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Успешно проводятся операции на территории Нагорного Карабаха. В кратчайшие сроки группировка российских войск развернута в назначенных районах и приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах. На сегодняшний день не допущено ни одного серьёзного инцидента», — сказал он, выступая на заседании коллегии Минобороны.

По словам министра, открыто и поддерживается безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору. Кроме того, под руководством российских миротворцев произведен обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном по принципу «всех на всех». Организован обмен телами погибших.

«Мирные граждане в условиях полной безопасности возвращаются в районы проживания и восстанавливают свои дома. Им помогают военнослужащие Центра по управлению миротворческой деятельностью».

По словам Шойгу, с 14 ноября российские миротворцы обеспечили возвращение более 42 тысяч армян в Карабах.

«Осуществляется разминирование территории Нагорного Карабаха. Всего обезврежено более 6 тысяч взрывоопасных предметов», — добавил Шойгу.

Он также рассказал, что для размещения российских миротворцев в Ханкенди возведены два современных блочно-модульных городка на 330 человек.

«До 1 апреля следующего года развернём 32 городка. В результате для миротворческого контингента будут созданы комфортные условия службы и быта», — заключил министр.

Minval.az