В преддверие Дня солидарности азербайджанцев мира и Новым годом в Баку и на Абшероне открылись три ярмарки.

Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Ярмарки будут работать по трем адресам:

— рядом со станцией метро «Гянджлик» в Наримановском районе;

— по ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5 в Бинагадинском районе;

— на проспекте Гейдара Алиева в городе Хырдалан.

В открытии ярмарок приняли участие министр сельского хозяйства Инам Керимов, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, глава азербайджанского офиса TİKA Теоман Тирьяки, глава ИВ Наримановского район Абдин Фарзалиев, которые ознакомились с условиями, созданными на них, побеседовали с фермерами.

Участие в ярмарках бесплатное, фермерам будут предоставлены полки, весы и другое оборудование, а также оказана логистическая поддержка тем, кто испытывает трудности с поставкой продукции.

Во время проведения ярмарок полностью соблюдаются требования карантинного режима Оперативного штаба при Кабмине: регулярно проводится дезинфекция территории ярмарки, контролируется соблюдение социальной дистанции, измеряется температура как у фермеров, так и у покупателей, на территории ярмарки размещены дезинфицирующие средства для посетителей, фермеры обеспечены медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами и т.д.



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