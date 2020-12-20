Сатурн и Юпитер впервые со времен Галилея в 17 веке приблизятся друг к другу так близко 21 декабря, в День зимнего солнцестояния, сообщает «Зеркало недели».

Астрономы говорят, что так называемые соединения между двумя крупнейшими планетами нашей Солнечной системы не являются особенно редким явлением. Юпитер обходит своего соседа Сатурн на своих кругах вокруг Солнца каждые 20 лет. Однако событие, когда две планеты практически соединятся в одну яркую звезду, можно увидеть один раз в жизни. Подобное явление можно было наблюдать в 1623 году, однако из-за близкого расстояния к солнцу жители Земли не могли увидеть сияния. Еще ближе две планеты выстроились друг к другу в марте 1226 года, когда Чингисхан завоевал Азию.

Однако 21 декабря 2020 года планеты приблизятся друг к другу на самое короткое расстояние. Несмотря на внешность, Юпитер и Сатурн на самом деле будут находиться на расстоянии более 450 миллионов миль (730 миллионов километров) друг от друга. Между тем Земля будет находиться на расстоянии 550 миллионов миль (890 миллионов километров) от Юпитера.

Телескоп сможет захватить не только Юпитер и Сатурн в одном поле зрения, но и некоторые из их самых ярких спутников. При ясном небе наблюдать сближение двух планет можно без особенных приспособлений.

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