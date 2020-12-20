Минобороны показало видеокадры из села Чухурмехля Агдамского района.
Минобороны показало видеокадры из села Чухурмехля Агдамского района.
Дата: 2020/12/20 10:54
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
349
Сотрудники Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана посетили получившего ранение в ходе Отечественной войны Гасанова Наиля Ханифа
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Раскрыта личность российского офицера группы разминирования, который погиб в Нагорном Карабахе. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
И возвращает беженцев
Государственное агентство занятости при Минтруда и социальной защиты населения создало небольшие фермерские хозяйства в Огузском и Габалинском
21 километр автодороги Горис-Капан Сюникской области местами проходит по спорной территории.
В центре освобожденного от армянской оккупации города Физули обнаружены обломки памятника Мухаммеду Физули
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.
В Шуше, спустя 28 лет, открылся первый магазин азербайджанских сладостей сети AzCake, сообщает Trend.