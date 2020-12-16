Психологи считают, что «предновогодняя депрессия» не является самостоятельным психологическим заболеванием, это лишь следствие других ментальных проблем человека.

Клинический психолог Владимир Крупин напоминает, что в предновогоднее время многие подводят итоги года. Если человек склонен к депрессивным состояниям, то и итоги он будет подводить аналогично, что может привести к унынию.

«Мы не всегда достаточно объективно оцениваем свои победы. Путь, которым мы идем к ним, такой длинный и выматывающий, что, достигая целей, человек и счастья уже не испытывает», — отмечает специалист (цитата по ТАСС).

Он советует найти что-то хорошее в прошедшем году, подводя итоги.

По словам клинического психолога Михаила Хорса, состояние предновогодней паники идет от излишнего требования человека к самому себе «успеть все в этом году». Получение от самого себя разрешения перенести что-то и с чем-то не справиться в этом году дает возможность спокойнее относиться к неудачам.

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