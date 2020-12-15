Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится в стране с рабочим визитом.

Встреча Лаврова с тремя членами президиума — Комшичем, Джаферовичем и Милорадом Додиком — была запланирована утром во вторник.

В ходе совместного заявления для СМИ Комшич и Джаферович сообщили, что их решение связано с прозвучавшими накануне заявлениями министра по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии.

Minval.az