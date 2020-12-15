Российский лидер Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Глава государства пожелал политику успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем. «Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — подчеркнул Путин.

Накануне Байден набрал 306 голосов выборщиков, действующий президент Дональд Трамп — 232 голоса. Именно такой результат прогнозировали СМИ на протяжении нескольких недель, которые прошли в начале ноября.

Трамп пока не признал поражение. Он оспаривает итоги, но ни один суд пока его не поддержал.

Minval.az