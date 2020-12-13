Президент Азербайджана Ильхам Алиев опубликовал в соцсети «Твиттер» публикации о переговорах с сопредседателями МГ ОБСЕ.
— İlham Əliyev (@azpresident) December 13, 2020
— İlham Əliyev (@azpresident) December 13, 2020
Президент Азербайджана Ильхам Алиев опубликовал в соцсети «Твиттер» публикации о переговорах с сопредседателями МГ ОБСЕ.
— İlham Əliyev (@azpresident) December 13, 2020
— İlham Əliyev (@azpresident) December 13, 2020
Дата: 2020/12/13 19:39
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР, Мир
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