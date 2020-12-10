ООН сохраняет намерение направить свою миссию в Нагорный Карабах и призывает все стороны к сотрудничеству для ее скорейшего прибытия в регион. Об этом сообщил в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее в ООН сообщали, что миссия по оценке нужд жителей региона должна прибыть в Нагорный Карабах в начале декабря, однако пока этого не произошло. «Я бы не сказал, что есть какие-то препятствия, — отметил Дюжаррик. — Детали все еще прорабатываются» (цитата по ТАСС).

«Как я уже отмечал, мы готовы удовлетворить гуманитарные нужды всех пострадавших от конфликтов регионов, — подчеркнул он. — Наши коллеги в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов и в других департаментах работают со всеми вовлеченными сторонами, чтобы провести независимую оценку гуманитарных потребностей».

Он призвал «все стороны сотрудничать с ООН для содействия скорейшему направлению миссии».

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