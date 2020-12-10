«От своего имени и имени нашей делегации выражаю благодарность моему дорогому брату, уважаемому президенту за послание, которое он озвучил в этот день Победы. От своего имени, от имени делегации, а также всей нации еще раз поздравляю моего брата и в его лице весь азербайджанский народ со священной Победой».
Об этом сегодня на пресс-конференции после церемонии подписания документов между Турцией и Азербайджаном заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции заявил, что итогам 44-дневной войны в Туции порадовались в той же степени, что и в Азербайджане: «Эту радость переживает вся наша нация. Как наше правительство, так и большая часть парламента — все мы в равной степени испытали эту радость. Многие СМИ выражали поздравления с Победой и передавали новости в этом направлении. Мы прибыли на эти церемонии по приглашению моего брата. Мы также стали свидетелями радости, ликования людей на улицах. Да благословит Аллах дальнейший процесс, полный успехов» (цитата по АПА).