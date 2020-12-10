«От своего имени и имени нашей делегации выражаю благодарность моему дорогому брату, уважаемому президенту за послание, которое он озвучил в этот день Победы. От своего имени, от имени делегации, а также всей нации еще раз поздравляю моего брата и в его лице весь азербайджанский народ со священной Победой».

Об этом сегодня на пресс-конференции после церемонии подписания документов между Турцией и Азербайджаном заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции заявил, что итогам 44-дневной войны в Туции порадовались в той же степени, что и в Азербайджане: «Эту радость переживает вся наша нация. Как наше правительство, так и большая часть парламента — все мы в равной степени испытали эту радость. Многие СМИ выражали поздравления с Победой и передавали новости в этом направлении. Мы прибыли на эти церемонии по приглашению моего брата. Мы также стали свидетелями радости, ликования людей на улицах. Да благословит Аллах дальнейший процесс, полный успехов» (цитата по АПА).

Minval.az