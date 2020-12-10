На Параде Победы турецкие и азербайджанские солдаты прошли по площади Азадлыг плечом к плечу. Сейчас не только Баку, но и все наши города украшают флаги Турции и Азербайджана. Так было и раньше.

Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной после церемонии подписания турецко-азербайджанских документов, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Естественно, в период войны это приобрело еще больший размах. Это обусловлено чувствами людей, это богатство, которое мы оберегали веками. Наше преимущество в том, что и народы, и лидеры Азербайджана и Турции едины, называют братьями друг друга. В то же время, мы едины во всех вопросах. Мы всегда были вместе и в трудные, и в радостные дни, мы едины и сегодня. Это естественно», — добавил президент Алиев (цитата по АПА).

Minval.az