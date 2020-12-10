Российская Федерация, которая уже поставила Азербайджану оружия на сумму более 5 миллиардов долларов, готова к новым контрактам, новым переговорам, и новым поставкам современных систем оружия – всего того, что необходимо Азербайджану для укрепления своей безопасности, суверенитета и своих Вооруженных сил