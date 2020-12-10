10 декабря от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой дан ужин в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Амины Эрдоган. Об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

Minval.az